Владимир Зеленский призвал Владимира Путина встретиться на любой территории Донбасса. В ответ глава Кремля позвал Зеленского в Москву. Такая встреча недопустима и вовсе несерьезная.

Такое мнение Первый Президент Украины Леонид Кравчук высказал в программе "Между прочим". Он добавил, что не стоит забывать об агрессии России и вопросе, ради которого и планируется встреча.

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Ехать Зеленскому в Москву на свидание с Путиным, который организовал агрессию против Украины и не хочет этого признать – это несерьезно,

– заявил Кравчук.

По его словам, при планировании таких событий всегда сначала определяют повестку дня, а только после этого – место встречи.

"Если в повестке дня не будет вопроса достижения мира на Донбассе и вывода из Украины российских оккупантов – встреча состояться не может нигде", – сказал Кравчук.

Тогда возникает вопрос – что обсуждать?

– подчеркнул первый президент Украины.

Он пояснил, что в Украине и России не может быть никаких двусторонних отношений. "Какие двусторонние отношения могут быть с оккупантом, который ведет войну против Украины и грозит расширением войны? Если мы пойдем на такие условия – это значит, что не уважаем сами себя", – подытожил Кравчук.

Встреча Зеленского с Путиным: что известно

Из-за обострения на Донбассе Зеленский обратился к Путину. Он предложил главе Кремля "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

В то же время Путин посоветовал Зеленскому говорить с лидерами боевиков. Таким образом Россия еще раз показывает, что якобы не имеет никакого отношения к войне.

Путин также добавил, что о развитии двусторонних отношений "Украина – Россия" президенты могут поговорить, если Зеленский приедет в Москву.

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