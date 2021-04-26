Кравчук: Ехать Зеленскому в Москву на свидание к Путину – несерьезно
Владимир Зеленский призвал Владимира Путина встретиться на любой территории Донбасса. В ответ глава Кремля позвал Зеленского в Москву. Такая встреча недопустима и вовсе несерьезная.
Источник:24 канал
Такое мнение Первый Президент Украины Леонид Кравчук высказал в программе "Между прочим". Он добавил, что не стоит забывать об агрессии России и вопросе, ради которого и планируется встреча.
К теме Пока деталей нет, – в Кремле отреагировали на встречу Путина и Зеленского
Ехать Зеленскому в Москву на свидание с Путиным, который организовал агрессию против Украины и не хочет этого признать – это несерьезно,
– заявил Кравчук.
По его словам, при планировании таких событий всегда сначала определяют повестку дня, а только после этого – место встречи.
"Если в повестке дня не будет вопроса достижения мира на Донбассе и вывода из Украины российских оккупантов – встреча состояться не может нигде", – сказал Кравчук.
Тогда возникает вопрос – что обсуждать?
– подчеркнул первый президент Украины.
Он пояснил, что в Украине и России не может быть никаких двусторонних отношений. "Какие двусторонние отношения могут быть с оккупантом, который ведет войну против Украины и грозит расширением войны? Если мы пойдем на такие условия – это значит, что не уважаем сами себя", – подытожил Кравчук.
Встреча Зеленского с Путиным: что известно
- Из-за обострения на Донбассе Зеленский обратился к Путину. Он предложил главе Кремля "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
- В то же время Путин посоветовал Зеленскому говорить с лидерами боевиков. Таким образом Россия еще раз показывает, что якобы не имеет никакого отношения к войне.
- Путин также добавил, что о развитии двусторонних отношений "Украина – Россия" президенты могут поговорить, если Зеленский приедет в Москву.
Смотрите выпуск программы "Между прочим" за 26 апреля 2021 года: видео
Поделиться новостью