Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна зустрітись на будь-якій території Донбасу. Водночас очільник Кремля покликав Зеленського до Москви. Така зустріч недопустима і зовсім несерйозна.

Таку думку Перший Президент України Леонід Кравчук висловив у програмі "Між іншим". Він додав, що не варто забувати про агресію Росії та питання, задля якого і планується зустріч.

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Їхати Зеленському в Москву на побачення з Путіним, який організував агресію проти України і не хоче цього визнати – це несерйозно,

– заявив Кравчук.

За його словами, при плануванні таких подій завжди спочатку визначають порядок денний, а лише після цього – місце зустрічі.

"Якщо в порядку денному не буде питання досягнення миру на Донбасі та виведення з України російських окупантів – зустріч відбутися не може ніде", – сказав Кравчук.

Тоді виникає питання – що обговорювати?,

– наголосив перший президент України.

Він пояснив, що в України та Росії не може бути жодних двосторонніх відносин. "Які двосторонні відносини можуть бути з окупантом, яка веде війну проти України і загрожує розширенням війни? Якщо ми підемо на такі умови – це означає, що не поважаємо самі себе", – підсумував Кравчук.

Зустріч Зеленського з Путіним: що відомо

Через загострення на Донбасі Зеленський звернувся до Путіна. Він запропонував очільнику Кремля "зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Водночас Путін порадив Зеленському говорити з лідерами бойовиків. У такий спосіб Росія ще раз показує, що нібито не має жодного стосунку до війни.

Путін також додав, що про розвиток двосторонніх відносин "Україна – Росія" президенти можуть поговорити, якщо Зеленський приїде у Москву.