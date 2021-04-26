Россия пытается оправдать свои агрессивные действия на территории Украины якобы защитой русскоязычного населения. На самом деле это – глубокая фальшь.

Такое мнение озвучил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

Важно У Путина вновь заговорили о защите русскоязычных: пойдет Кремль в наступление

Кравчук напомнил, что последствия агрессии России – 15 тысяч погибших на Донбассе со стороны Украины и 1,6 миллиона человек стали переселенцами.

Разрушенные дома, разрушенная инфраструктура, ушли и сегодня живут в других регионах Украины, и не только Украины, не имея всех условий для жизни и труда. И хочу сказать, что среди этих людей, все – русскоязычные, и более половины – этнические русские,

– подчеркнул Кравчук.

Именно поэтому, по словам главы украинской делегации в ТКГ, заявления России по поводу защиты русскоязычных людей, россиян – "это глубокая фальшь". Он добавил, что надо прекратить эту ложь Владимира Путина и начать трудный путь к миру.

В чем заключается опасность риторики Кремля

Заметим, что Кремль часто использует нарратив о "защите" русскоязычных в других странах. В таком случае, по мнению Путина, можно вводить свои войска в другие страны, прикрываясь "благими намерениями".

Однако, как ранее отметил Владимир Зеленский, это опасно не только для Украины, но и для Европы и даже самой России. Президент Украины подчеркнул, что во всем мире есть русские, украинцы, французы и другие нации. И это не значит, что их права нужно защищать, вводя войска. В таком случае, подчеркнул Зеленский, начнется мировая война.