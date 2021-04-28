Санкції проти "медведчуківських" каналів – одна з причин ескалації на Сході, – нардеп
Раніше Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти кількох телеканалів, які тісно пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Ці санкції є однією з причин ескалації збройного конфлікту на Сході України.
Джерело:Укрінформ
Таку думку в інтерв'ю виданню висловив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.
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Про вплив санкції на дії Росії
Санкції точно стали однією з тих причин, через які зараз відбувається ескалація на Сході України. Усе має ціну,
– зазначив Потураєв.
За його словами, коли президент України пішов на такі жорсткі дії, було зрозуміло, що відповідь зі сторони Росії однозначно буде. "Вона прийшла у вигляді понад сотні тисяч російських військ на наших кордонах", – додав "слуга народу".
Водночас нардеп переконаний в тому, що медійний ландшафт України змінився на краще. Потураєв наголосив, що припинення мовлення 3 телеканалів "холдингу Медведчука" є позитивним сигналом для українського журналістського середовища.
Санкції проти "медведчуківських" каналів
- 2 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.
- Унаслідок цього канали, які належать політику, ZIK, "112 Україна", NewsOne заблокували. Вони припинили мовлення, однак ще тривалий час їхні трансляції були доступні в Youtube.
- І лише 24 квітня ютуб-сторінки "медведчуківських" каналів частково перестали працювати в Україні.
Загострення на Сході та Півдні: коротко
- Протягом останнього місяця Росія активно стягувала війська до кордону з Україною та окупованого Криму начебто для навчань.
- Однак 22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війська залишають південний і західних округ і повертаються до місць постійної дислокації.
- Україна та міжнародні партнери вітають такий крок Москви, однак продовжують бути насторожі.
- Впродовж останніх місяців погіршилася ситуація і на Донбасі. Війська окупанта збільшили кількість обстрілів. Від початку року на фронті загинули вже 38 українських захисників.
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