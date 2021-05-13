У мережі з'явились нові записи розмови нібито народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Цього разу він говорив із заступником керівника адміністрації президента Росії Володимиром Островенком.

Розмова відбулась ще у 2015 році. Тож тоді Островенко був керівником протоколу президента Росії.

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Передача інформації

Медведчук просив Островенка сказати "керівнику", що він "передав усю інформацію". Політик не уточнив, що саме мав на увазі.

Медведчук: Алло. Привіт, Володя. Привіт.

Алло. Привіт, Володя. Привіт. Островенко: Да..да.

Да..да. Медведчук: Володя, ну спасибі, там все нормально вчора, да?

Володя, ну спасибі, там все нормально вчора, да? Островенко: Ага..

Ага.. Медведчук: Дивись, передай, будь ласка, керівнику. Я сьогодні був днем, усе передав, усе, що ми домовлялися. Скажіть, що я абсолютно всю інформацію дав, так?

Дивись, передай, будь ласка, керівнику. Я сьогодні був днем, усе передав, усе, що ми домовлялися. Скажіть, що я абсолютно всю інформацію дав, так? Островенко: Ага..

Про санкції

Медведчук зазначив, що стосовно питань санкцій він може звернутись до когось. Ймовірно, до того, про кого мовилось у першій частині розмови. Крім того, кум Путіна зазначив, що "є готовність до редагування".

Медведчук : Значить, і одне таке питання. Значить він говорить, що ось щодо цих, щодо санкцій, так, є якісь там питання з якихось або юридичних або фізичних, то можна сказати мені (коротко сміється). Ну, зрозуміло, так?

: Значить, і одне таке питання. Значить він говорить, що ось щодо цих, щодо санкцій, так, є якісь там питання з якихось або юридичних або фізичних, то можна сказати мені (коротко сміється). Ну, зрозуміло, так? Островенко : Так, я зрозумів.

: Так, я зрозумів. Медведчук: Так. Тобто він там.. Є готовність до редагування. Є готовність до редагування. Ось так. Усе, я передав (сміється). Так що доклади, якщо що, добре?

Так. Тобто він там.. Є готовність до редагування. Є готовність до редагування. Ось так. Усе, я передав (сміється). Так що доклади, якщо що, добре? Островенко: Ага, добре..

Ага, добре.. Медведчук: Все..

Все.. Островенко: Ага. А то сказали, вони зовсім забили.. Ну я зрозумів. Добре

Ага. А то сказали, вони зовсім забили.. Ну я зрозумів. Добре Медведчук: Ні-ні-ні. Ну ти зрозумів (сміється). Я ж повинен передати! (Сміється)

Ні-ні-ні. Ну ти зрозумів (сміється). Я ж повинен передати! (Сміється) Островенко : Ага.

: Ага. Медведчук: А то потім почнуть з'ясовувати, скажуть: як, я ж сказав! Реакція – це вже друге питання, а перше питання – треба передати. Правильно?

А то потім почнуть з'ясовувати, скажуть: як, я ж сказав! Реакція – це вже друге питання, а перше питання – треба передати. Правильно? Островенко: Я зрозумів. Так, добре.

Насамкінець Медведчук попрощався з Островенком та сказав дзвонити, якщо буде потреба.

Розмова Медведчука та Островенка, дивіться відео:

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