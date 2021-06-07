Выпуск является четвертым по порядку и называется "Пленные, газовые войны, электричество в Крым". Опубликовали видео расследователи на своем ютубе 7 июня.
Кстати Я к этим войскам не имею отношения, – Медведчук о ВСУ в разговоре с главарем боевиков
Обмены были успешными без Медведчука
Первые крупные и согласованные обмены пленными проводились без Медведчука, напоминает Денис Бигус. Осенью и зимой 2014 года, после старта минского процесса, удалось вернуть из плена полторы тысячи украинских военных. Этим занимались СБУ, волонтеры, общественные деятели. Тогда Медведчуком в переговорах и не пахло.
В то время, когда освобождали военных, Медведчук занимался "прокачкой" интересов Москвы в газовых переговорах. Например, летал в Москву, где встречался с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики России Александром Новаком.
Темами газа и электричества Медведчук начал заниматься намного раньше, чем его пригласили к обсуждению по обмену пленных. Пленные – во всех смыслах – это последнее, чем Медведчук занимался,
– рассказывает Денис Бигус.
Разговоры Медведчука о пленных: смотрите видео Bihus.Info
Обмен пленными – прикрытие, чтобы получить "бонусы"
Благодаря тому, что Виктор Медведчук был привлечен к обмену пленными, он мог в частности:
- летать напрямую из Киева в Москву;
- коммуницировать с Кремлем;
- иметь легализованный контакт с боевиками.
Конечно, ему открывались и другие возможности – завладение трубой, заработок на угле и электроэнергии.
Освобождение киборга Рахмана
В ночь на 1 декабря 2015 года освободили киборга Рахмана – Андрея Гречанова. Как рассказывал публично Петр Порошенко, прежде, чем его освободили были многочисленные неудачные попытки.
Удалось его освободить якобы только после нормандских переговоров в Париже. Впрочем, как следует из пленок, отмечает Денис Бигус, три из четырех месяцев в плену Рахман провел только ради "пафосного видео". Освобождением Рахмана тогда занимался авгогонщик Алексей Мочанов. Однако его усилия были напрасными: все из-за того, что "вытащить" Рахмана должны были якобы для поднятия "президентского имиджа" Петра Порошенко.
В конце концов Андрея Гречанова обменяли на российского майора Владимира Старкова с позывным "Камаз", которого в сентябре 2015 года приговорили к 14 годам лишения свободы.
Записи телефонных разговоров Виктора Медведчука
- Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с боевиками, помощниками Путина и чиновниками Кремля за 4 года.
- Расследователи назвали цикл видео "Как закалялась мразь" и разделили на четыре тематические части.
- Из обнародованных разговоров следует, что кум Владимира Путина транслировал пророссийские взгляды руководству Украины.
- К тому же он тесно общался с Петром Порошенко, у которого регулярно бывал на приемах.