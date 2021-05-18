Журналисты-расследователи проекта "Наши деньги" обнародовали телефонные разговоры Виктора Медведчука с представителями боевиков и России за 4 года. В одном из фрагментов кум Путина цинично убеждал главаря самопровозглашенной "ЛНР" Алексея Карякина, не имеющего никакого отношения к ВСУ.

В разговоре Медведчук неоднократно открещивался от украинской армии и называл ВСУ "их войсками".

Важно Главари боевиков и лидеры Кремля: журналисты получили записи разговоров Медведчука за 4 года

Как сказал ведущий проекта "Наши деньги" Денис Бигус, следующий телефонный разговор немного приоткрывает занавес, за кого на самом деле играет Виктор Медведчук.

Разговор Медведчука с главарем боевиков:

Алексей Карякин: Ваши славные войска с блок-поста обстреляли. Кроме этого, в Красном Партизане то ли минометный, то ли гаубичный обстрел идет населенного пункта Красный Партизан.

Виктор Медведчук: Подожди, Алексей. Дай я запишу. Во-первых, это не наши славные войска. Я к этим славным войскам имею такое же отношение, как и ты.

К: украинская армия или кто там у вас…

М: ну, разумеется, да... у них, Алексей. У них.

К: Дальше. Продвижение техники продолжаются. Самолеты начали летать. Нам что, положить вам несколько "птичек", блин?

М: Вот смотри, Алексей, что я хочу сказать. Ты должен знать и, наверное, знаешь. Я все это делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко. Но к Порошенко и к этим официальным действиям я никакого отношения не имею.

Шикарный украинский переговорщик,

– подытожил Бигус.

В то же время в разговоре с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком Медведчук оговорился, что работает в интересах сепаратиста и главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Запись разговора Медведчука и российских боевиков: смотрите видео

Добавим, что кума Путина Виктора Медведчука обвиняют в госизмене в Украине и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Печерский суд Киева 13 мая избирал пророссийскому нардепу меру пресечения – домашний арест до 9 июля. На Медведчука уже надели электронный браслет.