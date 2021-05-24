Вторая часть расследования – о глобальных вопросах, таких как газовые войны. Также идет речь и о частных бизнес-вопросах Медведчука.

Первая часть расследования Главари боевиков и лидеры Кремля: журналисты получили записи разговоров Медведчука за 4 года

Как "труба" оказалась у Медведчука

О санкциях Совета нацбезопасности и обороны против Медведчука и его жены слышали даже те, кто не слишком интересуется громкими новостями. Тогда же вернули в государственную собственность Нефтепровод "Самара – Западное направление".

Кусок советского нефтепровода Украине сначала национализировала – это было правильно. Однако в 2015 году – на последнем шаге национализации – государство фактически отдало эту трубу. Подобрали ее якобы швейцарские компании, которые по всем признакам принадлежали Медведчуку. Вот только доказать это было сложно.

Россия выкормила Медведчука

Россия прокачивала через трубу дизель и "накачивала" его новых владельцев миллионами долларов. Чем больше Россия "качала" – тем больше рос Медведчук, в частности:

купил 3 телеканала;

попал в парламент;

содержал частную армию;

попал в список Forbes.

Россия выкормила Медведчука той трубой, поэтому журналисты решили посвятить ей отдельный эфир. И хотя кормила Медведчука через трубу Россия, но воткнули ему эту "соску" в рот – руками Украины. И сделал это кто-то, кого в разговорах называют "наш главный".

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Первая запись о "трубе"

Первая запись о "трубе" из тех, которые есть в Bihus.Info, датирована февралем 2015 года. Голос, похожий на Медведчука, говорит об этом нефтепроводе вероятно с главой той же "Транснефти", у которой трубу почти отобрали – Николаем Токаревым.

Медведчук: Да. Николай Петрович, я ж тут разговаривал с нашим главным, да. Ну, еще на той неделе мы там беседовали… Там же остановили, перенесли это дело, да? По трубе, по трубе…

Токарев: Да-да-да-да.

Медведчук: И у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду, я вам расскажу идеи.

Токарев: Давайте, интересно. Ну там же все приостановлено?

Медведчук: Да-да-да-да-да! Это он там контролирует лично. Ну, так как я вам и обещал. Поэтому я к вам приеду, поговорим, а потом будем думать, что делать или не делать.

Токарев: Хорошо, договорились.

Медведчук: Все, счастливо! Пока!

Первый разговор Медведчука с Токаревым о "трубе", который есть у журналистов / Фото Bihus.Info

Кто же этот "наш главный"

"Нашим главным" Медведчук обычно называет пятого Президента Украины Петра Порошенко. Однако не делаем преждевременных выводов. Просто зафиксируем, что в феврале 2015 года дело о национализации трубы было в судах. Медведчук был очень хорошо с ним знаком.

И "наш главный" – тоже осведомлен. Он якобы лично контролировал ситуацию и имел идеи относительно дальнейшего развития событий. Идеи, еще не были озвучены, но Медведчук уже точно работал над их реализацией.

Интересно Медведчук говорит, что на переговоры с боевиками его уполномочили Порошенко и Турчинов

Полет в Швейцарию

Еще в январе, за месяц до разговора с Токаревым об этих "идеях главного", самолет с бортовым номером P4-GEM вылетел из Ужгорода в направлении Швейцарии. На борту самолета был Виктор Медведчук и Тарас Козак – нардеп от "Оппозиционного блока", который сегодня уже прочно публично связан с Медведчуком. Тогда все только начиналось.



Медведчук и Козак летали в Швейцарию / Коллаж 24 канала

Медведчук и Козак сели в маленьком швейцарском городке Сен-Галлен и провели там 4 дня. Скорее всего, они были в офисах и оформляли документы, чтобы в дальнейшем, когда Украина "подарит трубу" россиянам, а те – Медведчуку, ее оформили на швейцарские фирмы.

Другие разговоры с Токаревым слушайте в видео расследования Bihus.Info.