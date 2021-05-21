О переговорах с боевиками Медведчук рассказал возле здания Апелляционного суда Киева, где 21 мая рассматривают апелляцию об изменении ему меры пресечения. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.

Заметьте Медведчук заявляет, что у следствия нет новых улик против него

Медведчук о переговорах с боевиками

Я официально был уполномочен на ведение этих переговоров исполняющим обязанности президента Турчиновым, а потом уже президентом Порошенко. Затем был уполномочен и Трехсторонней контактной группой и СБУ, которая предоставила мне статус спецпредставителя по гуманитарным вопросам в ТКГ,

– заявил Виктор Медведчук.

Пророссийский нардеп договаривался и относительно экономических вопросов

Также он заверил, что вел переговоры и на экономическую тематику, в частности – об электроэнергии. Нардеп заявил, что общался о "принципиальных договоренностях относительно поставок электроэнергии в Украину, и такой договор был подписан и заключен властью".

Более того, он заявил, что встречался с Порошенко в 2014, в 2015 годах и далее – вплоть до 2018 года. Мол, до тех пор, пока они "не разошлись во взглядах относительно обмена удерживаемыми лицами".

Относительно того, просил ли Виктор Медведчук боевиков не трогать дом олигарха Рината Ахметова в Донецке в 2014 году, он заявил, что не хочет комментировать "никакие разговоры, потому что они сфальсифицированы". Говорится о телефонных разговорах якобы Медведчука с другими лицами, которые обнародовали расследователи Bihus.info.

Краткая предыстория о Викторе Медведчуке