Защитники Виктора Медведчука подали апелляцию на решение Печерского райсуда. Они будут пытаться обжаловать меру пресечения для нардепа в виде домашнего ареста.

О том, что апелляцию уже подали, сообщил соратник и однопартиец Виктора Медведчука Ренат Кузьмин. Он назвал меру пресечения для Медведчука "незаконной".

Кстати Медведчук звонил боевикам и просил не атаковать дом Ахметова

Меры для Медведчука

Важно отметить, что избранная судьей Печерского райсуда Вячеславом Пидпалым мера пресечения была значительно мягче, чем просили следователи Офиса генпрокурора. Да, прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей Медведчука до июля с возможностью залога в 300 миллионов гривен.

Судья Пидпалый выбрал для Медведчука меру в виде круглосуточного домашнего ареста. Он продлится до 9 июля. Впоследствии стало известно, что на депутата от ОПЗЖ надели электронный браслет.

Отметим также, что однопартийцы Медведчука, а это около 40 народных депутатов были готовы взять Виктора Медведчука на поруки. В частности, среди них был и Ренат Кузьмин.

Дело Медведчука: коротко