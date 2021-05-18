Адвокаты Медведчука оспаривают его домашний арест
Защитники Виктора Медведчука подали апелляцию на решение Печерского райсуда. Они будут пытаться обжаловать меру пресечения для нардепа в виде домашнего ареста.
Источник:фейсбук Рената Кузьмина
О том, что апелляцию уже подали, сообщил соратник и однопартиец Виктора Медведчука Ренат Кузьмин. Он назвал меру пресечения для Медведчука "незаконной".
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Меры для Медведчука
Важно отметить, что избранная судьей Печерского райсуда Вячеславом Пидпалым мера пресечения была значительно мягче, чем просили следователи Офиса генпрокурора. Да, прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей Медведчука до июля с возможностью залога в 300 миллионов гривен.
Судья Пидпалый выбрал для Медведчука меру в виде круглосуточного домашнего ареста. Он продлится до 9 июля. Впоследствии стало известно, что на депутата от ОПЗЖ надели электронный браслет.
Отметим также, что однопартийцы Медведчука, а это около 40 народных депутатов были готовы взять Виктора Медведчука на поруки. В частности, среди них был и Ренат Кузьмин.
Дело Медведчука: коротко
- Кума Путина подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- Кроме того, по данным СБУ, Медведчук передавал России секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.
- Подозрение подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова.
- Прокуроры заявили, что готовы подавать апелляцию на решение о круглосуточном аресте Медведчука.
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