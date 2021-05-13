Домашний арест Медведчука: офис генпрокурора обжалует решение суда
Прокуратура примет решение об обжаловании домашнего ареста Виктора Медведчука лишь после обнародования полного текста решения суда. Пророссийскому политику инкриминируют государственную сразу.
Источник:Интерфакс-Украина
В офисе генерального прокурора не назвали конкретную дату, когда это произойдет. Однако подчеркнули, что мотивы суда будут тщательно изучать.
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После получения полного текста решения и изучения всех мотивов суда будет принято решение о его обжаловании,
– говорится в сообщении.
Печерский районный суд Киева 13 мая избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Прокуроры просили взять нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" под стражу до 10 июля.
Дело Медведчука: главное
- Кума Владимира Путина и пророссийского политика Виктора Медведчука подозревают в государственной измене. В эпицентре дела – разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму через предприятие, которое подчинено нардепу.
- Подозрение Медведчуку генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 11 мая.
- Кроме того, по данным СБУ, Медведчук передавал России секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.
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