Прокуратура примет решение об обжаловании домашнего ареста Виктора Медведчука лишь после обнародования полного текста решения суда. Пророссийскому политику инкриминируют государственную сразу.

В офисе генерального прокурора не назвали конкретную дату, когда это произойдет. Однако подчеркнули, что мотивы суда будут тщательно изучать.

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После получения полного текста решения и изучения всех мотивов суда будет принято решение о его обжаловании,

– говорится в сообщении.

Печерский районный суд Киева 13 мая избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокуроры просили взять нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" под стражу до 10 июля.

Обратите внимание! Медведчуку инкриминируют особо тяжкие уголовные правонарушения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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