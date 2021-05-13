Главное, чтобы дело Медведчука не превратилось в шоу, – Осадчук
Начало решительных действий со стороны Владимира Зеленского в отношении Виктора Медведчука является положительным знаком. Однако важно, чтобы это дело не превратилось в шоу.
Источник:24 канал
Депутат от партии "Голос" Андрей Осадчук заявил, что "феномен Медведчука" появился в украинской политике уже давно. Как он заметил, именно поэтому возникает обеспокоенность, почему президент именно сейчас решил его атаковать.
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Зеленский перешел к решительным действиям
По словам Осадчука, политическое и юридическое преследование Медведчука началось с решения Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций. Как отметил нардеп, то что сейчас Зеленский и его команда перешли к решительным действиям, что является хорошим знаком, но надо учитывать предыдущие отношения "Слуги народа" из ОПЗЖ.
Осадчук заявил, что ранее много критических голосований в Верховной Раде "слуги" обеспечивали их голосами. Несмотря на это, важно, чтобы такие действия не происходили для поднятия рейтинга Зеленского.
Сейчас меня больше всего беспокоит то, чтобы это все не превратилось в шоу,
– заявил он.
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Осадчук также заявил, что для Украины очень важно избавиться не только от влияния кума Владимира Путина, но и вообще "убрать" с внутренней политической арены любых пророссийских политиков и публичных лиц, которые открыто поддерживают агрессию против украинского государства.
Осадчук рассказал о деле Медведчука: смотрите видео
Дело Медведчука: коротко
- В доме Виктора Медведчука 11 мая правоохранители провели обыски.
- Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. По ее словам, следствие и прокуроры получили достаточно оснований для изменения статуса этих депутатов со свидетелей на подозреваемых.
- Подозрения Медведчуку и Козаку объявили по 3 эпизодам.
- Сам политик отрицает все обвинения и говорит, что готов ехать в СИЗО, если повезут.
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