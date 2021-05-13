Начало решительных действий со стороны Владимира Зеленского в отношении Виктора Медведчука является положительным знаком. Однако важно, чтобы это дело не превратилось в шоу.

Депутат от партии "Голос" Андрей Осадчук заявил, что "феномен Медведчука" появился в украинской политике уже давно. Как он заметил, именно поэтому возникает обеспокоенность, почему президент именно сейчас решил его атаковать.

Читайте также Медведчуку могут избрать наиболее жесткую меру пресечения, – Рябошапка

Зеленский перешел к решительным действиям

По словам Осадчука, политическое и юридическое преследование Медведчука началось с решения Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций. Как отметил нардеп, то что сейчас Зеленский и его команда перешли к решительным действиям, что является хорошим знаком, но надо учитывать предыдущие отношения "Слуги народа" из ОПЗЖ.

Осадчук заявил, что ранее много критических голосований в Верховной Раде "слуги" обеспечивали их голосами. Несмотря на это, важно, чтобы такие действия не происходили для поднятия рейтинга Зеленского.

Сейчас меня больше всего беспокоит то, чтобы это все не превратилось в шоу,

– заявил он.

Обратите внимание! Печерский райсуд Киева 13 мая избрал меру пресечения Виктору Медведчуку. Нардеп до 9 июля будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

К теме Это пренебрежение к обществу, – на суде относительно Медведчука пристыдили Рабиновича и Бойко

Осадчук также заявил, что для Украины очень важно избавиться не только от влияния кума Владимира Путина, но и вообще "убрать" с внутренней политической арены любых пророссийских политиков и публичных лиц, которые открыто поддерживают агрессию против украинского государства.

Осадчук рассказал о деле Медведчука: смотрите видео

Дело Медведчука: коротко