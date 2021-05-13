Прокуратура ухвалить рішення про оскарження домашнього арешту Віктора Медведчука лише після оприлюднення повного тексту рішення суду. Проросійському політику інкримінують державну зразу.

В Офісі генерального прокурора не назвали конкретну дату, коли це станеться. Однак наголосили, що мотиви суду ретельно вивчатимуть.

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Після отримання повного тексту рішення і вивчення всіх мотивів суду буде прийнято рішення про його оскарження,

– мовиться у повідомленні.

Печерський районний суд Києва 13 травня обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурори просили взяти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" під варту до 10 липня.

Зверніть увагу! Медведчуку інкримінують особливо тяжкі кримінальні правопорушення. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

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