Крім того, просять визначити заставу для Медведчука у розмірі 300 мільйонів 930 гривень. Судове засідання відбувається у Печерському судді Києва.

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Якщо за Медведчука внесуть заставу, він повинен віддати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон та вдягнути електронний браслет.

Що загрожує Медведчуку

Політику загрожує до 15 років в'язниці. Річ у тім, що кримінальні правопорушення, які йому інкримінують, відносять до особливо тяжких.

Також у Медведчука можуть конфіскувати майно.