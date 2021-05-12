Віктор Медведчук дві з половиною години пробув в Офісі генпрокурора. Політик запевняє, що ознайомився з підозрою, проте йому її не вручили. Медведчука звинувачують у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

Медведчук запевнив, що вручати підозру і не мали – згідно з чинною процедурою. Також політика не затримали, він повідомив, що виїжджати з України не збирається.

До теми Звинувачення у підозрі – серйозні, – Венедіктова про розслідування щодо Медведчука

Також адвокати нардепа заявили, що підозра стосується і статті 438 Кримінального кодексу України – "Про порушення звичаїв війни".

Під будівлею раніше вже зібралися соратники нардепа від "Опозиційної платформи – За життя". Підтримати Медведчука прийшли, зокрема, Вадим Рабінович та Ілля Кива.

Що цьому передувало