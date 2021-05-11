Ірина Венедіктова повідомила, що підозри Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили за 3 епізодами. Політиків підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Підозри, оголошені 11 травня Медведчуку та Козаку, очільниця Офісу генпрокурора прокоментувала під час брифінгу.

Читайте також Брифінг Офісу генпрокурора та СБУ щодо підозр Медведчуку й Козаку: онлайн-трансляція

Венедіктова про підозри Медведчуку та Козаку

Сьогодні (11 травня – 24 канал), за результатами проведеної роботи, Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму,

– заявила Венедіктова.

Генпрокурорка уточнила, що підозру оголосили за 3 епізодами.

Чого стосуються ці епізоди

Перший пов'язаний із родовищем "Глибока" в Чорному морі, ресурси якого становлять понад 38 мільярдів гривень. За словами Венедіктової, підозрювані у 2015 році фактично передали російським окупантам усю матеріальну та документальну базу цього родовища.

Козак і Медведчук контактували із заступником голови уряду Росії. Під час брифінгу ввімкнули аудіо розмови Медведчука та заступника голови російського уряду, де вони обговорювали перереєстрацію українського підприємства на території Криму.

Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора наголосили, що усі аудіозаписи, здобуті під час проведення оперативних заходів, санкціоновані судом. Ідентичність голосів фігурантів записів підтверджено висновками експертизи.

Обшуки та підозра Медведчуку

Санкції проти Медведчука та Козака: основне