Ирина Венедиктова сообщила, что подозрения Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили по 3 эпизодам. Политиков подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Подозрения объявлены 11 мая Медведчуку и Козаку, глава Офиса генпрокурора прокомментировала во время брифинга 11 мая. Читайте также Брифинг офиса генпрокурора и СБУ относительно подозрений Медведчуку и Козаку: онлайн-трансляция Венедиктова о подозрениях Медведчуку и Козаку Сегодня (11 мая – 24 канал), по результатам проведенной работы, Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма,

– заявила Венедиктова. Генпрокурор уточнила, что подозрение объявили по 3 эпизодам. Дополняем новость...