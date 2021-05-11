Подозрения Медведчуку и казаку объявили по 3 эпизодам, – Венедиктова
Ирина Венедиктова сообщила, что подозрения Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили по 3 эпизодам. Политиков подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
Источник:24 канал
Подозрения объявлены 11 мая Медведчуку и Козаку, глава Офиса генпрокурора прокомментировала во время брифинга 11 мая.
Читайте также Брифинг офиса генпрокурора и СБУ относительно подозрений Медведчуку и Козаку: онлайн-трансляция
Венедиктова о подозрениях Медведчуку и Козаку
Сегодня (11 мая – 24 канал), по результатам проведенной работы, Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма,
– заявила Венедиктова.
Генпрокурор уточнила, что подозрение объявили по 3 эпизодам.
Дополняем новость...
Поделиться новостью