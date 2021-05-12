Медведчук вышел из прокуратуры и заявил, что только ознакомился с подозрением
Виктор Медведчук два с половиной часа пробыл в Офисе генпрокурора. Политик уверяет, что ознакомился с подозрением, однако ему его не вручили. Медведчука обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
Источник:24 канал
Медведчук заверил, что вручать подозрение и не должны были - согласно действующей процедуре. Также политика не задержали, он сообщил, что уезжать из Украины не собирается.
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Также адвокаты нардепа заявили, что подозрение касается и статьи 438 Уголовного кодекса Украины – "О нарушении обычаев войны".
Что этому предшествовало
- 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова написала в своем фейсбуке, что подписала подозрения двум народным депутатам. Говорилось о Медведчуке и его соратнике с ОПЗЖ – Тарасе Козаке.
- Руководительница Офиса генпрокурора отметила, что следствие получило достаточно оснований, чтобы изменить статус этих парламентариев из свидетелей на подозреваемых.
- Вечером того дня Венедиктова и председатель СБУ Иван Баканов дали совместный брифинг. Генпрокурор, в частности, уточнила, что подозрение политикам объявили по 3 эпизодам.
- Она пояснила, что Медведчук фактически передал оккупантам украинское месторождение "Глубокая" в оккупированном Крыму и вел разговоры с руководством России.
- Кроме того, по данным СБУ, кум Путина передавал секретную информацию своему соратнику Тарасу Козаку. Она касалась скрытого подразделения ВСУ.
- Правоохранители наведались в дом Медведчука в Киеве с обысками. Охрана политика не пропускала представителей СБУ и уверяла, что его нет дома.
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