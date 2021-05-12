Виктор Медведчук два с половиной часа пробыл в Офисе генпрокурора. Политик уверяет, что ознакомился с подозрением, однако ему его не вручили. Медведчука обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

Медведчук заверил, что вручать подозрение и не должны были - согласно действующей процедуре. Также политика не задержали, он сообщил, что уезжать из Украины не собирается.

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Также адвокаты нардепа заявили, что подозрение касается и статьи 438 Уголовного кодекса Украины – "О нарушении обычаев войны".

Под зданием ранее уже собрались его соратники. Поддержать Медведчука пришли, в частности, Вадим Рабинович и Илья Кива.

Что этому предшествовало