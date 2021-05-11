Обвинения в подозрении – серьезные, – Венедиктова о расследовании в отношении Медведчука
Ирина Венедиктова сообщила, что Украина имеет прямую коммуникацию с Международным уголовным судом. В то же время обвинения по подозрению могут иметь серьезные последствия для Виктора Медведчука.
Источник:24 канал
Руководительница Офиса генпрокурора во время брифинга отметила, сейчас в Украине изобретают наиболее эффективные инструменты привлечения к ответственности. Кроме того, будут работать в международных юрисдикциях.
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Ирина Венедиктова ответила на вопрос журналиста о том, может ли Виктор Медведчук покинуть территорию Украины в связи с объявлением подозрения в государственной измене.
Принимая во внимание квалификацию статьи, это очень серьезные обвинения, прописанные в подозрении. Поэтому будут ли попытки (выехать из страны – 24 канал) – это зависит только от лица, которое фигурирует,
– заявила Венедиктова.
Уголовные производства в отношении Медведчука
В соответствующем производстве есть разные эпизоды: по фактам и лицам в частности, отметила генпрокурор.
"Уголовные производства есть, но мы не можем вычислить конкретное число. Потому что если мы будем "забрасывать" фамилиями – будет одно количество, если с учетом фактических дел – другое", – объяснила Ирина Венедиктова.
По словам генпрокурора, на результат будет влиять только качество и конкретность судебного расследования.
Брифинг Офиса генпрокурора и СБУ в отношении Медведчука и Козака: смотрите видео
Медведчуку и Козаку объявили о подозрении: коротко
- 11 мая в дом пророссийского нардепа Виктора Медведчука в Киеве пришли правоохранители с обысками.
- Впоследствии руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку.
- По словам генпрокурора, Медведчуку и Козаку сообщили о подозрениях по 2 статьям: совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.
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