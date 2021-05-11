Ирина Венедиктова сообщила, что Украина имеет прямую коммуникацию с Международным уголовным судом. В то же время обвинения по подозрению могут иметь серьезные последствия для Виктора Медведчука.

Руководительница Офиса генпрокурора во время брифинга отметила, сейчас в Украине изобретают наиболее эффективные инструменты привлечения к ответственности. Кроме того, будут работать в международных юрисдикциях.

К теме Подозрения Медведчуку и Козаку объявили по 3 эпизодам, – Венедиктова

Ирина Венедиктова ответила на вопрос журналиста о том, может ли Виктор Медведчук покинуть территорию Украины в связи с объявлением подозрения в государственной измене.

Принимая во внимание квалификацию статьи, это очень серьезные обвинения, прописанные в подозрении. Поэтому будут ли попытки (выехать из страны – 24 канал) – это зависит только от лица, которое фигурирует,

– заявила Венедиктова.

Уголовные производства в отношении Медведчука

В соответствующем производстве есть разные эпизоды: по фактам и лицам в частности, отметила генпрокурор.

"Уголовные производства есть, но мы не можем вычислить конкретное число. Потому что если мы будем "забрасывать" фамилиями – будет одно количество, если с учетом фактических дел – другое", – объяснила Ирина Венедиктова.

По словам генпрокурора, на результат будет влиять только качество и конкретность судебного расследования.

Брифинг Офиса генпрокурора и СБУ в отношении Медведчука и Козака: смотрите видео

Медведчуку и Козаку объявили о подозрении: коротко