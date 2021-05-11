Звинувачення у підозрі – серйозні, – Венедіктова про розслідування щодо Медведчука
Ірина Венедіктова повідомила, що Україна має пряму комунікацію з Міжнародним кримінальним судом. Водночас звинувачення у підозрі можуть мати серйозні наслідки для Віктора Медведчука.
Джерело:24 канал
Очільниця Офісу генпрокурора під час брифінгу зазначила, наразі в Україні винаходять найбільш ефективні інструменти притягнення до відповідальності. Окрім того, працюватимуть у міжнародних юрисдикціях.
До теми Підозри Медведчуку та Козаку оголосили за 3 епізодами, – Венедіктова
Ірина Венедіктова відповіла на запитання журналіста про те, чи може Віктор Медведчук покинути територію України у зв'язку з оголошення підозри у державній зраді.
Беручи до уваги кваліфікацію статті, це дуже серйозні звинувачення, прописані у підозрі. Тому чи будуть намагання (виїхати з країни – 24 канал) – це залежить тільки від особи, яка фігурує,
– заявила Венедіктова.
Кримінальні провадження щодо Медведчука
У відповідному провадженні є різні епізоди: фактові та про осіб зокрема, зазначила генпрокурорка.
"Кримінальні провадження є, але ми не можемо вирахувати конкретну кількість. Тому що якщо ми будемо "закидати" прізвищами – буде одна кількість, якщо з урахування фактових справ – інша", – пояснила Ірина Венедіктова.
За словами генпрокурорки, на результат впливатиме лише якість та конкретність судового розслідування.
Брифінг Офісу генпрокурора та СБУ щодо Медведчука та Козака: дивіться відео
Медведчуку та Козаку оголосили про підозру: коротко
- 11 травня до будинку проросійського нардепа Віктора Медведчука у Києві прийшли правоохоронці з обшуками.
- Згодом очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала підозру Медведчук та його соратнику Тарасу Козаку.
- За словами генпрокурорки, Медведчуку та Козаку повідомили підозри за 2 статтями: вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на території тимчасово окупованого Криму.
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