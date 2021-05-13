Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы
Нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку 13 мая выбирают меру пресечения по делу о госизмене. Прокурор просит взять под стражу кума Путина до 10 июля.
Источник:24 канал
Кроме того, просят определить залог для Медведчука в размере 300 миллионов 930 гривен. Судебное заседание проходит в Печерском суде Киева.
Кстати Суд избирает меру пресечения Виктору Медведчуку: онлайн-трансляция
Если за Медведчука внесут залог, он должен отдать на хранение свой паспорт для выезда за границу и надеть электронный браслет.
Что грозит Медведчуку
Политику грозит до 15 лет тюрьмы. Дело в том, что уголовные правонарушения, которые ему инкриминируют, относят к особо тяжким.
Также у Медведчука могут конфисковать имущество.
Что известно о деле Медведчука
- Медведчука подозревают в государственной измене. Дело касается разграбления национальных ресурсов в украинском Крыму через предприятие, подчиненное нардепу.
- Также следствие утверждает, что Медведчук передавал данные о ВСУ через Тараса Козака россиянам.
- 11 мая Служба безопасности Украины пришла с обысками в дом Медведчука и офисы ОПЗЖ и общественной организации "Украинский выбор".
- Затем Медведчук появился в Офисе генпрокурора и заявил, что ознакомился с подозрением.
- Сам политик отрицает все обвинения. Однако говорит, что "готов ехать в СИЗО, если повезут".
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