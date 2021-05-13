Нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку 13 мая выбирают меру пресечения по делу о госизмене. Прокурор просит взять под стражу кума Путина до 10 июля.

Кроме того, просят определить залог для Медведчука в размере 300 миллионов 930 гривен. Судебное заседание проходит в Печерском суде Киева.

Кстати Суд избирает меру пресечения Виктору Медведчуку: онлайн-трансляция

Если за Медведчука внесут залог, он должен отдать на хранение свой паспорт для выезда за границу и надеть электронный браслет.

Что грозит Медведчуку

Политику грозит до 15 лет тюрьмы. Дело в том, что уголовные правонарушения, которые ему инкриминируют, относят к особо тяжким.

Также у Медведчука могут конфисковать имущество.

Что известно о деле Медведчука