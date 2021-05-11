Не только дома у Медведчука: СБУ обыскивает офисы ОПЗЖ и "Украинского выбора"
Служба безопасности Украины проводит обыски не только в доме Виктора Медведчука. Проверяют и офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также кабинет нардепа.
Источник:"Интерфакс-Украина"
В частности, обыскивают и офис общественной организации "Украинский выбор". Ее связывают с кумом Владимира Путина Медведчуком. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
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Где еще обыски
"Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в Киеве", – сообщил источник.
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