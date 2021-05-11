Служба безопасности Украины проводит обыски не только в доме Виктора Медведчука. Проверяют и офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также кабинет нардепа.

В частности, обыскивают и офис общественной организации "Украинский выбор". Ее связывают с кумом Владимира Путина Медведчуком. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Внимание Охрана Медведчука не пускает в здание СБУ и не дает следователям вручить подозрение, – СМИ

Где еще обыски

"Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в ​​Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в Киеве", – сообщил источник.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что в дом пророссийского нардепа Виктора Медведчука на улице Монтажников 11 мая пришли правоохранители с обысками. Там политик живет с семьей.