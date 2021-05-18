Адвокати Медведчука оскаржують його домашній арешт
Захисники Віктора Медведчука подали апеляцію на ухвалу Печерського райсуду. Вони намагатимуться оскаржити запобіжний захід для нардепа у вигляді домашнього арешту.
Джерело:фейсбук Рената Кузьміна
Про те, що апеляцію вже подали, повідомив соратник і однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін. Він назвав запобіжний захід для Медведчука "незаконним".
До речі Медведчук телефонував бойовикам і просив не атакувати будинок Ахметова
Запобіжний для Медведчука
Важливо зазначити, що обраний суддею Печерського райсуду В'ячеславом Підпалим запобіжний захід був значно м'якшим, ніж просили слідчі Офісу генпрокурори. Так, прокурори клопотали про тримання під вартою Медведчука до липня з можливістю застави у 300 мільйонів гривень.
Суддя Підпалий обрав для Медведчука запобіжний у вигляді цілодобового домашнього арешту. Він триватиме до 9 липня. Згодом стало відомо, що на депутата від ОПЗЖ одягли електронний браслет.
Відзначимо також, що однопартійці Медведчука, а це близько 40 народних депутатів, були готові взяти Віктора Медведчука на поруки. Зокрема серед них був і Ренат Кузьмін.
Справа Медведчука: коротко
- Кума Путіна підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Окрім того, за даними СБУ, Медведчук передавав Росії секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ.
- Підозру підписала особисто генпрокурорка Ірина Венедіктова.
- Прокурори заявили, що готові подавати апеляцію на рішення про цілодобовий арешт Медведчука.
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