Серед телефонних розмов Віктора Медведчука з бойовиками, які опинилися у розпорядженні журналістів, є дзвінок до ватажка найманців Бородая. Кум Путіна у ньому просить не чіпати маєтку Ріната Ахметова.

16 липня 2014 року бойовики атакували винищувач Су-25. Наступного ж дня Віктор Медведчук телефонує ватажку бойовиків Бородаю.

Зверніть увагу Я до цих військ не маю відношення, – Медведчук про ЗСУ в розмові з ватажком бойовиків

Тема розмови Медведчука і Бородая – не напади на українську авіацію і загибель військових, а збереження майна Ахметова.

Дзвінок з проханням не чіпати будинок Ахметова:

Віктор Медведчук (далі – В. М.): – Сашо, дивися. Подзвонив мій один хороший знайомий і друг. Звати Рінат Леонідович Ахметов. Просто – Рінат.

Олександр Бородай (далі – О. Б.): – Цікаве прізвище.

В. М: – 50 людей зараз атакують його будинок. Може, не треба цього робити?

О. Б.: – Я в курсі. Справа в тому, що туди вже виїхала група військової прокуратури, щоб розібратися, хто його маєток оточив. Позивні … "Ваня Руський". Хто такий "Ваня Руський" поки одному богу відомо. Чия це людина – я гадки не маю: не "Восток", не "Оплот", не Стрєлков.

В. М.: – Ну ви проти цього?

О. Б.: Так-так, поїхали розбиратися, я ж тобі кажу. Це якась несанкціонована дія у центрі міста. Поїхали розбиратися.

В. М.: Добре, Сашо, дякую. Якщо можеш – допоможи. Я думаю, що це знадобиться нам у майбутньому.

За декілька годин після цього дзвінка станеться авіакатастрофа Boeing MH17.

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