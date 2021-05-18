Медведчук телефонував бойовикам і просив не атакувати будинок Ахметова
Серед телефонних розмов Віктора Медведчука з бойовиками, які опинилися у розпорядженні журналістів, є дзвінок до ватажка найманців Бородая. Кум Путіна у ньому просить не чіпати маєтку Ріната Ахметова.
Джерело:"Наші гроші"
16 липня 2014 року бойовики атакували винищувач Су-25. Наступного ж дня Віктор Медведчук телефонує ватажку бойовиків Бородаю.
Зверніть увагу Я до цих військ не маю відношення, – Медведчук про ЗСУ в розмові з ватажком бойовиків
Тема розмови Медведчука і Бородая – не напади на українську авіацію і загибель військових, а збереження майна Ахметова.
Дзвінок з проханням не чіпати будинок Ахметова:
Віктор Медведчук (далі – В. М.): – Сашо, дивися. Подзвонив мій один хороший знайомий і друг. Звати Рінат Леонідович Ахметов. Просто – Рінат.
Олександр Бородай (далі – О. Б.): – Цікаве прізвище.
В. М: – 50 людей зараз атакують його будинок. Може, не треба цього робити?
О. Б.: – Я в курсі. Справа в тому, що туди вже виїхала група військової прокуратури, щоб розібратися, хто його маєток оточив. Позивні … "Ваня Руський". Хто такий "Ваня Руський" поки одному богу відомо. Чия це людина – я гадки не маю: не "Восток", не "Оплот", не Стрєлков.
В. М.: – Ну ви проти цього?
О. Б.: Так-так, поїхали розбиратися, я ж тобі кажу. Це якась несанкціонована дія у центрі міста. Поїхали розбиратися.
В. М.: Добре, Сашо, дякую. Якщо можеш – допоможи. Я думаю, що це знадобиться нам у майбутньому.
За декілька годин після цього дзвінка станеться авіакатастрофа Boeing MH17.
Прослушка Медведчука: розмова із Бородаєм з 34 хвилини
Дзвінки Медведчука російським політикам і бойовикам
- У лютому 2021 року ЗМІ опублікували розмову Медведчука та Суркова за 2014 рік. Кум Путіна і помічник Путіна розмовляли про постачання електроенергії до окупованого Криму і роль Медведчука в обміні полоненими.
- У квітні з'явилась нова розмова Медведчука та Суркова. Тоді вони говорили про ТКГ і обурення України через перемовини безпосередньо з бойовиками.
- У травні в мережі опублікували ймовірну розмову Медведчука та ватажка бойовиків Дениса Пушиліна за 2015 рік. Вони обмінялись вітаннями до Дня перемоги, побажавши один одному "побільше перемог у житті".
- Наразі з'явилася "нова порція" розмов: серед них телефонні дзвінки Медведчука до бойовиків, заступника керівника адміністрації Путіна, заступником голови уряду Росії Дмитром Козаком.
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