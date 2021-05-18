Среди телефонных разговоров Виктора Медведчука с боевиками, которые оказались в распоряжении журналистов, есть звонок к главарю наемников Бородаю. Кум Путина в нем просит не трогать имения Рината Ахметова.

16 июля 2014 года боевики атаковали истребитель Су-25. На следующий же день Виктор Медведчук звонит предводителю боевиков Бородаю.

Обратите внимание Я к этим войскам не имею отношения, – Медведчук о ВСУ в разговоре с главарем боевиков

Тема разговора Медведчуа и Бородая – не нападения на украинскую авиацию и гибель военных, а сохранение имущества Ахметова.

Звонок с просьбой не трогать дом Ахметова:

Виктор Медведчук (далее – В. М.): – Саша, смотри. Позвонил мой один хороший знакомый и друг. Зовут Ринат Леонидович Ахметов. Просто – Ринат.

Александр Бородай (далее-О. Б.): – интересная фамилия.

В. М: – 50 человек сейчас атакуют его дом. Может, не надо этого делать?

О. Б.: – Я в курсе. Дело в том, что туда уже выехала группа военной прокуратуры, чтобы разобраться, кто окружил его имение. Позывные ... "Ваня Русский". Кто такой "Ваня русский" пока одному богу известно. Чей это человек – я понятия не имею: не "Восток", не "Оплот", не Стрелков.

В. М.: – Ну вы против этого?

О. Б.: – Да-да, поехали разбираться, я же тебе говорю. Это какое-то несанкционированное действие в центре города. Поехали разбираться.

В. М.: – Хорошо, Саша, спасибо. Если можешь – помоги. Я думаю, что это понадобится нам в будущем.

Через несколько часов после этого звонка произойдет авиакатастрофа Boeing MH17.

Прослушка Медведчука: разговор с Бородаем с 34 минуты

Звонки Медведчука российским политикам и боевикам