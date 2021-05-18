Медведчук звонил боевикам и просил не атаковать дом Ахметова
Среди телефонных разговоров Виктора Медведчука с боевиками, которые оказались в распоряжении журналистов, есть звонок к главарю наемников Бородаю. Кум Путина в нем просит не трогать имения Рината Ахметова.
Источник:"Наши деньги"
16 июля 2014 года боевики атаковали истребитель Су-25. На следующий же день Виктор Медведчук звонит предводителю боевиков Бородаю.
Обратите внимание Я к этим войскам не имею отношения, – Медведчук о ВСУ в разговоре с главарем боевиков
Тема разговора Медведчуа и Бородая – не нападения на украинскую авиацию и гибель военных, а сохранение имущества Ахметова.
Звонок с просьбой не трогать дом Ахметова:
Виктор Медведчук (далее – В. М.): – Саша, смотри. Позвонил мой один хороший знакомый и друг. Зовут Ринат Леонидович Ахметов. Просто – Ринат.
Александр Бородай (далее-О. Б.): – интересная фамилия.
В. М: – 50 человек сейчас атакуют его дом. Может, не надо этого делать?
О. Б.: – Я в курсе. Дело в том, что туда уже выехала группа военной прокуратуры, чтобы разобраться, кто окружил его имение. Позывные ... "Ваня Русский". Кто такой "Ваня русский" пока одному богу известно. Чей это человек – я понятия не имею: не "Восток", не "Оплот", не Стрелков.
В. М.: – Ну вы против этого?
О. Б.: – Да-да, поехали разбираться, я же тебе говорю. Это какое-то несанкционированное действие в центре города. Поехали разбираться.
В. М.: – Хорошо, Саша, спасибо. Если можешь – помоги. Я думаю, что это понадобится нам в будущем.
Через несколько часов после этого звонка произойдет авиакатастрофа Boeing MH17.
Прослушка Медведчука: разговор с Бородаем с 34 минуты
Звонки Медведчука российским политикам и боевикам
- В феврале 2021 года СМИ опубликовали разговор Медведчука и Суркова за 2014 год. Кум Путина и помощник Путина беседовали о поставках электроэнергии в оккупированный Крым и роли Медведчука в обмене пленными.
- В апреле появился новый разговор Медведчука и Суркова. Тогда они говорили о ТКГ и возмущении Украины из-за переговоров непосредственно с боевиками.
- В мае в сети опубликовали вероятный разговор Медведчука и главаря боевиков Дениса Пушилина за 2015 год. Они обменялись приветствиями ко Дню Победы, пожелав друг другу "побольше побед в жизни".
- Сейчас появилась "новая порция" разговоров: среди них телефонные звонки Медведчука боевикам, заместителю руководителя администрации Путина, заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку.
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