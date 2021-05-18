Прокуроры настаивают применить другую меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривен.
Кстати Адвокаты Медведчука оспаривают его домашний арест
Заметим, что прокуроры еще раньше заявляли о том, что собираются обжаловать решение суда.
Адвокаты тоже оспаривают меру пресечения
Защитники Медведчука подали апелляцию на решение Печерского райсуда. Они будут пытаться обжаловать меру пресечения для нардепа в виде домашнего ареста.
Дело Медведчука: коротко
- Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму. Говорится о месторождении "Глубокая".
- СБУ утверждает, что Медведчук передавал России секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.
- Подозрение подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.
- Суд решил отправить Медведчука под домашний арест до 9 июля. На депутата от ОПЗЖ одели электронный браслет.