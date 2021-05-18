Прокуроры настаивают применить другую меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривен.

Кстати Адвокаты Медведчука оспаривают его домашний арест

Заметим, что прокуроры еще раньше заявляли о том, что собираются обжаловать решение суда.

Адвокаты тоже оспаривают меру пресечения

Защитники Медведчука подали апелляцию на решение Печерского райсуда. Они будут пытаться обжаловать меру пресечения для нардепа в виде домашнего ареста.

Дело Медведчука: коротко

Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму. Говорится о месторождении "Глубокая".

СБУ утверждает, что Медведчук передавал России секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.

Подозрение подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Суд решил отправить Медведчука под домашний арест до 9 июля. На депутата от ОПЗЖ одели электронный браслет.

Обратите внимание! В феврале 2021 года Виктор Медведчук попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны. Таким образом все его активы пока заблокированы.