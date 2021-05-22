На брифинге, который провели глава СБУ и генпрокурор, озвучили только ту информацию, которую сейчас можно разглашать. Об этом сообщил Артем Дехтяренко, спикер СБУ.

Обратите внимание Кремль заметит, – Кулеба рассказал, как Россия может ответить Украине на дело против Медведчука

Он заверил, что есть также и другие факты, однако пока по ним еще продолжается расследование. Поэтому публично говорить об этих материалах пока невозможно.

Учитывая то, что следственные действия еще продолжаются, с другими фактами мы пока в публичную плоскость выходить не можем,

– пояснил Дехтяренко.

"Пленки Медведчука" от Bihus.Info: что известно

Накануне журналисты Bihus.Info обнародовали расследование с разговорами пророссийского политика Виктора Медведчука за 2014 – 2018 годы.

Опубликованніе аудиозаписи свидетельствуют о том, что он вел переговоры с боевиками, окружением Путина и главарями незаконных вооруженных формирований.

Первая часть расследования касалась больше политики. В то же время в Bihus.Info анонсировали, что во второй речь пойдет о бизнесе Медведчука, в частности – в Москве.

Сам Медведчук убеждает, что вести переговоры с боевиками его уполномочили Порошенко, а перед этим – Турчинов. Последний уже опроверг такие заявления кума Путина.