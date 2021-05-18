Bihus.Info анонсировал вторую серию резонансного расследования о Медведчуке
Bihus.Info опубликовал новое расследование о лидере партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Викторе Медведчуке. Журналисты раскрыли его тесные отношения с окружающими Владимиром Путиным, Петром Порошенко и представителями самопровозглашенных республик. Однако это лишь первая часть расследования.
Источник:24 канал
Команда расследователей получила записи разговоров Медведчука с руководством России и боевиками за 2014 – 2017 годы. Об этом рассказал журналист Максим Опанасенко.
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"Мы сейчас рассказали о 2014-м – это серия больше о таких политических вещах. Следующая большая вторая часть будет касаться уже экономического блока и уже более позднего периода – 2015-2016 годов. Это становление Виктора Медведчука, как бизнесмена и этот бизнес, не трудно догадаться, был очень тесно завязан, в частности, в Москве", – сказал Опанасенко.
Первая часть расследования о Медведчуке: смотрите видео
Что известно о расследовании Bihus.Info
- Первая часть расследования Bihus.Info о Викторе Медведчуке появилась в СМИ 17 мая. Она содержит записи разговоров кума Путина за 2014 год.
- В расследовании Медведчук говорит с рядом российских чиновников, в частности заместителем главы российского правительства Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым и заместителем руководителя администрации Путина Антоном Вайно.
- Кроме этого, разговоры с главарями самопровозглашенных республик, среди них – Александр Бородай, Алексей Карякин и Владлен Заруба.
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