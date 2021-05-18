Bihus.Info опубликовал новое расследование о лидере партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Викторе Медведчуке. Журналисты раскрыли его тесные отношения с окружающими Владимиром Путиным, Петром Порошенко и представителями самопровозглашенных республик. Однако это лишь первая часть расследования.

Команда расследователей получила записи разговоров Медведчука с руководством России и боевиками за 2014 – 2017 годы. Об этом рассказал журналист Максим Опанасенко.

Больше здесь Главари боевиков и лидеры Кремля: журналисты получили записи разговоров Медведчука за 4 года

"Мы сейчас рассказали о 2014-м – это серия больше о таких политических вещах. Следующая большая вторая часть будет касаться уже экономического блока и уже более позднего периода – 2015-2016 годов. Это становление Виктора Медведчука, как бизнесмена и этот бизнес, не трудно догадаться, был очень тесно завязан, в частности, в Москве", – сказал Опанасенко.

Первая часть расследования о Медведчуке: смотрите видео

Что известно о расследовании Bihus.Info