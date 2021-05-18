Bihus.Info опублікував нове розслідування про лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Журналісти розкрили його тісні відносини з оточенням Володимиром Путіним, Петром Порошенком та представниками самопроголошених республік. Однак це лише перша частина розслідування.

Команда розслідувачів отримала записи розмов Медведчука з керівництвом Росії та бойовиками за 2014 – 2017 роки. Про це розповів журналіст Максим Опанасенко.

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"Ми наразі розповіли про 2014 рік – ця серія більше про такі політичні речі. Наступна велика друга частина стосуватиметься вже економічного блоку і вже пізнішого періоду – 2015 – 2016 роки. Це становлення Віктора Медведчука, як бізнесмена і цей бізнес, не важко здогадатись, був дуже тісно зав'язаний, зокрема, у Москві", – сказав Опанасенко.

Перша частина розслідування про Медведчука: дивіться відео

Що відомо про розслідування Bihus.Info