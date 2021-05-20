Глава Министерства иностранных дел Кулеба отметил, что свою роль здесь сыграет отношение Владимира Путина к Медведчуку – его куму. По словам чиновника, "дело не останется незамеченным в Кремле"

Актуально В Киеве должны убедиться, – Кулеба назвал условие встречи Зеленского и Путина

Я бы не ожидал каких-то немедленных действий. Впрочем, учет этого фактора будет в стратегии России в отношении Украины, здесь я сомнений не имею

– отметил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что риски от дела против Медведчука могут быть самыми разнообразными.

"От точечного чувствительного удара, до учета этого в рамках военной эскалации, которая продолжается", – отметил Кулеба.

Однако, по словам чиновника, это не окажет влияния на предстоящую встречу Путина с президентом Владимиром Зеленским. Кулеба отметил, что встреча зарождается очень трудно, однако украинская сторона готова к разговору.

Дело Медведчука: главное

Пророссийскому политику Виктору Медведчуку инкриминируют государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчук передавал российской стороне секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.

Генпрокурор Ирина Венедиктова 11 мая 2021 года подписала подозрение куму Путина.

Прокуратура требовала, чтобы Медведчука взяли под стражу.

В то же время Печерский районный суд Киева 13 мая избрал меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.

Обратите внимание! Если вину Медведчука докажут, ему грозит до 15 лет