Глава Міністерства закордонних справ Кулеба наголосив, що свою роль тут зіграє ставлення Володимира Путіна до Медведчука – його кума. За словами посадовця, "справа не залишиться непоміченою у Кремлі"
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Я б не очікував якихось негайних дій у відповідь. Утім, врахування цього чинника буде в стратегії Росії щодо України, тут я сумнівів не маю,
– наголосив Кулеба.
Глава МЗС України зауважив, що ризики від справи проти Медведчука можуть бути найрізноманітнішими.
"Від точкового дошкульного удару у відповідь, до врахування цього у межах військової ескалації, яка продовжується", – зауважив Кулеба.
Водночас, за словами посадовця, це не матиме впливу на майбутню зустріч Путіна з президентом Володимиром Зеленським. Кулеба наголосив, що зустріч зароджується дуже важко, однак українська сторона готова до розмови.
Справа Медведчука: головне
- Проросійському політику Віктору Медведчуку інкримінують державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Окрім того, у Службі безпеки України заявили, що Медведчук передавав російській стороні секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова 11 травня 2021 року підписала підозру куму Путіна.
- Прокуратура вимагала, щоб Медведчука взяли під варту.
- Водночас Печерський районний суд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.