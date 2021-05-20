Глава Міністерства закордонних справ Кулеба зауважив, що говорити про дедалайни взагалі ще надто рано. Насамперед Україна має переконатися у готовності Путіна обговорювати пріоритетні питання.

Актуально 99% залежить від Росії, але ми чіпляємось і за відсоток, – Зеленський про війну на Донбасі

Я не можу ставити якісь конкретні дедлайни. Зустріч (Зеленського і Путіна – 24 канал) відбудеться тоді, коли ми в Києві переконаємося, що на цій зустрічі зможемо проговорити питання, які для нас є ключовими,

– наголосив Кулеба.

Позиція Зеленського

Володимир Зеленський під час пресконференції з нагоди 2 річниці президентства вкотре наголосив, що головним завданням є закінчити війну на Донбасі. Відповідаючи на запитання, український лідер заявив: у нього немає часу думати про Путіна.

Зеленський зауважив, що російські військові відходять від кордону з Україною дуже повільно. Загроза ескалації на Донбасі нікуди не зникла. Саме тому український лідер переконаний: його зустріч з Путіним – потрібна. Вона має відбутися паралельно до переговорів у нормандському форматі.

Ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму Зеленський схарактеризував як складну.

Окрім того, український президент зауважив, що альтернативи нормандському формату наразі немає.

Зверніть увагу! У Кремлі підтвердили, що наразі триває підготовка до зустрічі Зеленського та Путіна. Водночас представники країни-агресора заявили: "процес йде непросто".