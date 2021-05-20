У повідомленні йдеться, що Кремль підтвердив контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі Путіна і Зеленського. Попри це, поки жодних деталей невідомо.

Детальніше Розпочали розмову, – Зеленський про зустріч з Путіним

"Однак процес йде непросто, ніяких термінів немає", – зазначили у повідомленні.

Зустріч Зеленського та Путіна: головне

Український президент 20 квітня закликав Путіна зустрітися. Все через загострення на окупованому Донбасі. Зеленський запропонував, щоб зустріч відбулась "у будь-якій точці Донбасу, де триває війна".

Путін відповів на пропозицію. Однак заявив, що готовий зустрітись, але не на Донбасі, а в Москві.

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