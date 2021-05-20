В сообщении говорится, что Кремль подтвердил контакты по подготовке гипотетической встречи Путина и Зеленского. Несмотря на это, пока никаких деталей неизвестно.
Подробнее Начали разговор, – Зеленский о встрече с Путиным
"Однако процесс идет непросто, никаких сроков нет", – отметили в сообщении.
Встреча Зеленского и Путина: главное
- Украинский президент 20 апреля призвал Путина встретиться. Все из-за обострения на оккупированном Донбассе. Зеленский предложил, чтобы встреча состоялась "в любой точке Донбасса, где идет война".
- Путин ответил на предложение. Однако заявил, что готов встретиться, но не на Донбассе, а в Москве.
Смотрите пресс-конференцию Зеленского: видео