В сообщении говорится, что Кремль подтвердил контакты по подготовке гипотетической встречи Путина и Зеленского. Несмотря на это, пока никаких деталей неизвестно.

Подробнее Начали разговор, – Зеленский о встрече с Путиным

"Однако процесс идет непросто, никаких сроков нет", – отметили в сообщении.

Встреча Зеленского и Путина: главное

Украинский президент 20 апреля призвал Путина встретиться. Все из-за обострения на оккупированном Донбассе. Зеленский предложил, чтобы встреча состоялась "в любой точке Донбасса, где идет война".

Путин ответил на предложение. Однако заявил, что готов встретиться, но не на Донбассе, а в Москве.

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