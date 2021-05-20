Зеленський зауважив, що ситуація на Донбасі – це "шахова партія". Україна, незважаючи на те, що грає білими, вже була з половиною фігур.

До теми За деякі кроки людей дійсно соромно, – Зеленський про свою команду

Україна чіпляється і за 1%

Ми були без багатьох речей, які мені дуже допомогли б. І дійсно 99 % залежить від Російської Федерації. Не знаю, чи вони можуть цим пишатись, але це так є,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що зачепився за цей один відсоток. Багато зусиль докладає і голова ОП Андрій Єрмак, додав президент. За це керівник Офісу Президента навіть віддав свою репутацію, адже триває велика інформаціна війна.

Зеленський каже, що не боїться нічого

Ми не хочемо допустити замороження конфлікту. Хоча простіше – його заморозити,

– зауважив Зеленський.

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