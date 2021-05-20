Об этом президент сообщил во время пресс-конференции 20 мая. Зеленский отметил, что ситуация на Донбассе – это "шахматная партия". Украина, несмотря на то, что играет белыми, уже была с половиной фигур.

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Украина цепляется и за 1%

Мы были без многих вещей, которые мне очень помогли бы. Не знаю, могут ли они этим гордиться, но это так,

– сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что зацепился за этот один процент. Много усилий прилагает и глава ОП Андрей Ермак, добавил президент. За это руководитель Офиса Президента даже отдал свою репутацию, так как идет большая информационная война.

Зеленский говорит, что не боится ничего

Мы не хотим допустить замораживания конфликта. Хотя проще – его заморозить,

– заметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что уже ничего не боится, потому что видит направление куда идти.

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Важно! Зеленский подчеркнул, что приоритет его работы на посту президента – это строительство Украины без войны. Глава государства благодарен международным партнерам за поддержку, однако он отметил, что она могла бы быть сильнее.