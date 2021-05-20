Журналист Дмитрий Гордон спросил у президента, не стыдно ли ему за некоторых людей в команде, в частности о Тимофее Милованове и Николае Тищенко. В ответ Владимир Зеленский признался, что иногда бывает стыдно.

Заметьте "Старых политиков" в моей команде вы не увидите, – Зеленский

Зеленский прокомментировал, не стыдно ли ему за некоторых людей в команде

За некоторые шаги некоторых людей, которые рядом со мной есть или были, мне действительно стыдно. Считаю, если это небольшие их промахи, то надо простить и они должны исправлять ситуацию и показывать это. Потому что всегда людям надо давать второй шанс. Ну если они не воры,

– заявил президент.

Более того, президент дополнил, что всегда давал людям второй, а иногда и третий шанс. Кроме того, он сказал, что из-за некоторых людей потом жалел.

"То, что они такие, к сожалению, – это моя ответственность. Я понимаю. Но я не видел чего-то, когда кое-кто из них со мной приходил. Но это не касается Милованова, который является советником по экономическим направлениям. Он крутой специалист, он действительно иногда рефлексирует, иногда несдержан. Он сейчас очень сильно помогает, он является советником председателя ОП", – заявил Зеленский.

Относительно Николая Тищенко, который является нардепом от "Слуги народа", президент заявил, что ему действительно стыдно за некоторые его шаги.

"Он был неправ. Считаю, что он должен это понимать. Он взрослый человек и должен нести ответственность. Партия рассматривала его вопрос на заседании и дали Николаю шанс. Потому что я знаю, что у него есть другие стороны. Он болеет за многие вещи в Украине", – пояснил свою позицию Владимир Зеленский.

Он убежден, что партия правильно сделала, что дала Тищенко еще один шанс. Президент во второй раз заверил, что все эти люди должны сами взрослеть и отвечать за свои поступки. Хотя повторил, что он также отвечает за это.

"Это, кстати, бьет по мне, по моей личности. Даже, если быть прагматичным, то бьет и по рейтингу, по уровню поддержки людей. Уверен, иногда они говорят, где ты их взял и зачем ты это сделал. Это жизнь. Жизнь – это вызов. Людям нужно давать шанс, но если они берут взятки или в чем-то таком участвуют, то второй шанс давать нельзя. Поэтому иногда вы видите серьезные шаги по изменениям чиновников или депутатов, которых уволили из партии "СН", –заявил Зеленский.

Кстати, президент добавил, что "эволюционное очищение власти происходит" и заверил, что следующий парламент будет "чище".

Смотрите пресс-конференцию Владимира Зеленского: видео

Обратите внимание! Владимир Зеленский также заявил, что в его команде не будет "старых политиков". По словам президента, речь идет о таких, как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк или Юлия Тимошенко.