Об этом глава государства сообщил во время большой пресс-конференции в четверг, 20 мая.
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Новые лица, которые были, они уже постарели, они уже с опытом. Людей с мощным опытом, таких как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, вы не увидите,
– сказал Владимир Зеленский.
Президент добавил: "Сейчас в Украине очень неплохое правительство, которое во времена войны, экономического кризиса и COVID-19 очень неплохо работает. Нет ничего страшного, если есть потребность заменить того или иного министра, который не может 100% выполнять свои обещания".
Кадровые изменения в Кабмине
Верховная Рада 20 мая внесла существенные изменения в состав Кабинета Министров. Парламент назначил трех министров, а именно:
- Виктор Ляшко возглавил Министерство Здравоохранения;
- Александр Кубраков стал министром инфраструктуры;
- Алексей Любченко будет занимать должность первого вице-премьера – министра экономики.
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