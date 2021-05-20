Об этом глава государства сообщил во время большой пресс-конференции в четверг, 20 мая.

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Новые лица, которые были, они уже постарели, они уже с опытом. Людей с мощным опытом, таких как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, вы не увидите,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил: "Сейчас в Украине очень неплохое правительство, которое во времена войны, экономического кризиса и COVID-19 очень неплохо работает. Нет ничего страшного, если есть потребность заменить того или иного министра, который не может 100% выполнять свои обещания".

Кадровые изменения в Кабмине

Верховная Рада 20 мая внесла существенные изменения в состав Кабинета Министров. Парламент назначил трех министров, а именно:

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