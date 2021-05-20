Об этом Владимир Зеленский рассказал 20 мая во время большой пресс-конференции по случаю второй годовщины своего президентства.

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Господин Криклий остается в нашей действующей команде. К господину Криклию, в принципе, много вопросов нет. У нас была встреча и после увольнения, и скоро вы увидите его на новой должности,

– сказал глава государства.

Петрашко тоже в команде

Владимир Зеленский отметил, что экс-министр экономики Игорь Петрашко также останется в команде, но будет отвечать "за очень важную" реформу в Украине.

Он будет оставаться в Офисе Президента и будет координировать земельную реформу, и будет помогать господину Лещенко (Роману Лещенко – 24 канал). Это земельная реформа, я считаю, что он профессионал в этом направлении и очень в этом поможет,

– добавил президент.

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