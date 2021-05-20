Так, назначение Любченко поддержали 293 нардепа. "За" голосовали представители "Слуги народа" (228 голосов), ОПЗЖ (3), "Батькивщина" (18), "За Майбутнє" (13), "Доверие" (20), внефракционные (11).

К теме Нет претензий, – в комитете Рады не понимают причин потенциальной отставки Петрашко

Любченко о своих планах в работе министра

Министерство экономики должно обеспечить синхронизацию государственных органов. Министерство должно обеспечить менеджмент развития страны,

– сказал во время выступления тогда еще кандидат в министры.

Любченко отметил необходимость усиления сотрудничества с международными партнерами, в частности, МВФ. Также есть необходимость в продолжении внедрения корпоративной реформы.

Любченко признал, что понимает, чем для него является эта должность в условиях экономического кризиса и пандемии. Однако он отметил, что верит в успешность своей работы – ради собственной семьи и Украины в целом.

Важно! Новый министр заверил, что будет активно поддерживать средний и малый бизнес. Ведь именно малый бизнес он считает драйвером экономики.

Что известно о кадровых изменениях в Минэкономики

Ранее Петрашко написал заявление на увольнение. Вместе с ним в отставку решил уходить министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отметим, что нардеп Евгения Кравчук отметила: Криклий и Петрашко "останутся в команде".

За увольнение Игоря Петрашко Верховная Рада проголосовала 18 мая. Также в отставку отправили Криклия и главу Минздрава Максима Степанова.

Что известно об Алексее Любченко