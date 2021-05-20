Так, назначение Любченко поддержали 293 нардепа. "За" голосовали представители "Слуги народа" (228 голосов), ОПЗЖ (3), "Батькивщина" (18), "За Майбутнє" (13), "Доверие" (20), внефракционные (11).
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Любченко о своих планах в работе министра
Министерство экономики должно обеспечить синхронизацию государственных органов. Министерство должно обеспечить менеджмент развития страны,
– сказал во время выступления тогда еще кандидат в министры.
Любченко отметил необходимость усиления сотрудничества с международными партнерами, в частности, МВФ. Также есть необходимость в продолжении внедрения корпоративной реформы.
Любченко признал, что понимает, чем для него является эта должность в условиях экономического кризиса и пандемии. Однако он отметил, что верит в успешность своей работы – ради собственной семьи и Украины в целом.
Что известно о кадровых изменениях в Минэкономики
- Ранее Петрашко написал заявление на увольнение. Вместе с ним в отставку решил уходить министр инфраструктуры Владислав Криклий.
- Отметим, что нардеп Евгения Кравчук отметила: Криклий и Петрашко "останутся в команде".
- За увольнение Игоря Петрашко Верховная Рада проголосовала 18 мая. Также в отставку отправили Криклия и главу Минздрава Максима Степанова.
Что известно об Алексее Любченко
- Любченко назначили на должность главы Государственной налоговой службы 14 апреля 2021 года. Хотя чиновник возглавлял ДПС еще с апреля 2020 года, но тогда его назначили на должность без конкурса путем заключения контракта лишь на время карантина.
- Чиновник много лет работал в налоговых по регионам. Например, в 1999 – 2003 годах работал первым заместителем председателя налоговой администрации в Кировоградской области. С 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.
- В 2009 – 2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины.
- Далее в течение двух лет он был помощником нардепа Виктора Тимошенко.
- С 2015 года Любченко стал первым вицепрезидентом в ПАО "Украгрохимхолдинг".