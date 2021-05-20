Так, призначення Любченка підтримали 293 нардепи. "За" голосували представники "Слуги народу" (228 голосів), ОПЗЖ (3), "Батьківщина" (18), "За Майбутнє" (13), "Довіра" (20), позафракційні (11).

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Любченко про свої плани у роботі міністра

Міністерство економіки повинно забезпечити синхронізацію державних органів. Міністерство має забезпечити менеджмент розвитку країни,

– сказав під час виступу тоді ще кандидат у міністри.

Любченко наголосив на потребі посилення співпраці з міжнародними партнерами, зокрема, МВФ. Також є необхідність у продовженні впровадження корпоративної реформи.

Любченко визнав, що розуміє, чим для нього є ця посада в умовах економічної кризи та пандемії. Проте він зауважив, що вірить в успішність своєї роботи – заради власної родини та України в цілому.

Важливо! Новий міністр запевнив, що активно підтримуватиме середній та малий бізнес. Адже саме малий бізнес він вважає драйвером економіки.

Що відомо про кадрові зміни у Мінекономіки

Раніше Петрашко написав заяву на звільнення. Разом з ним у відставку вирішив йти міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зауважимо, що нардепка Євгенія Кравчук наголосила: Криклій та Петрашко "залишаться в команді".

За звільнення Ігоря Петрашка Верховна Рада проголосувала 18 травня. Також у відставку відправили Криклія та очільника МОЗ Максима Степанова.

Що відомо про Олексія Любченка