Так, призначення Любченка підтримали 293 нардепи. "За" голосували представники "Слуги народу" (228 голосів), ОПЗЖ (3), "Батьківщина" (18), "За Майбутнє" (13), "Довіра" (20), позафракційні (11).
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Любченко про свої плани у роботі міністра
Міністерство економіки повинно забезпечити синхронізацію державних органів. Міністерство має забезпечити менеджмент розвитку країни,
– сказав під час виступу тоді ще кандидат у міністри.
Любченко наголосив на потребі посилення співпраці з міжнародними партнерами, зокрема, МВФ. Також є необхідність у продовженні впровадження корпоративної реформи.
Любченко визнав, що розуміє, чим для нього є ця посада в умовах економічної кризи та пандемії. Проте він зауважив, що вірить в успішність своєї роботи – заради власної родини та України в цілому.
Що відомо про кадрові зміни у Мінекономіки
- Раніше Петрашко написав заяву на звільнення. Разом з ним у відставку вирішив йти міністр інфраструктури Владислав Криклій.
- Зауважимо, що нардепка Євгенія Кравчук наголосила: Криклій та Петрашко "залишаться в команді".
- За звільнення Ігоря Петрашка Верховна Рада проголосувала 18 травня. Також у відставку відправили Криклія та очільника МОЗ Максима Степанова.
- Любченка призначили на посаду глави Державної податкової служби 14 квітня 2021 року. Хоча чиновник очолював ДПС ще з квітня 2020 року, але тоді його призначили на посаду без конкурсу шляхом укладення контракту лише на час карантину.
- Чиновник багато років працював у податкових по регіонах. Наприклад, у 1999 – 2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області. З 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області.
- У 2009 – 2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації України.
- Далі протягом двох років він був помічником нардепа Віктора Тимошенка.
- З 2015 року Любченко став першим віцепрезидентом в ПАТ "Украгрохімхолдинг".