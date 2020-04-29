Уряд призначив Олексія Любченка новим главою Податкової: що про нього відомо

Кабінет Міністрів на засіданні в середу, 29 квітня, призначив на посаду голови Державної податкової служби Олексія Любченка. Раніше його кандидатуру узгодили в Мінфіні.

Відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про нового главу ДПС Олексія Любченка

Олексій Любченко в 1999 – 2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області.

З 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області.

Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА.

У 2009 – 2011 роках Любченко займав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. У 2012 – 2014 роках він був помічником нардепа Віктора Тимошенка.

У 2015 році Любченко претендував на пост глави Госфіскальной служби. З 2015 року Олексій Любченко – перший віцепрезидент в ПАТ "Украгрохімхолдинг".

У ЗМІ зазначали, що кандидатуру Олексія Любченка на посаду глави Податкової лобіював нинішній глава Мінфіну Сергій Марченко.

Що відомо про доходи Любченка

Любченко вже подав декларацію про доходи. Так, у власності родини глави податкової є:

три квартири (дві в Черкаській області та одна в Києві),

автомобіль Land Rover Evoque,

Також Любченко задекларував коштовності і годинник марки Breguet, які є у нього і його дружини.

Що відомо про звільнення керівника Податкової служби? 24 квітня на позачерговому засіданні уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та його заступника Дмитра Венцковського. Окрім цього, без посади очільника Державної митної служби залишили й Максима Нефьодова та його заступників.



Ймовірно, що відставки голів митниці та податкової служби ініціював ексміністр фінансів Ігор Уманський. За його словами, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.