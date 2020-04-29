Правительство назначило Алексея Любченко новым главой Госналоговой: что о нем известно

Кабинет Министров на заседании в среду, 29 апреля, назначил на должность главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко. Ранее его кандидатуру согласовали в Минфине.

Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании, сообщает 24 канал.

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Что известно о новом главе ГНС Алексея Любченко

Алексей Любченко в 1999 – 2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области.

С 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.

После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

В 2009 – 2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации. В 2012-2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко.

В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Госфискальной службы. С 2015 года Алексей Любченко – первый вице-президент в ПАО "Украгрохимхолдинг".

В СМИ отмечали, что кандидатуру Алексея Любченко на должность главы Кабмина лоббировал нынешний глава Минфина Сергей Марченко.

Что известно об увольнении руководителя Налоговой службы?24 апреля на внеочередном заседании правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и его заместителя Дмитрия Венцковского. Кроме этого, без должности главы Государственной таможенной службы оставили и Максима Нефедова и его заместителей. Вероятно, что отставки глав таможни и налоговой службы инициировал экс-министр финансов Игорь Уманский. По его словам, такая инициатива была из-за "закручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно.