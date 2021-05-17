Верховная Рада соберется на минимум одно внеочередное пленарное заседание, на котором будут рассматривать кадровые вопросы. На нем могут проголосовать за увольнение сразу 3 министров – Максима Степанова, Владислава Криклия и Игоря Петрашко.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что решения о кадровых изменениях в Кабмине необходимы, чтобы усилить правительственную команду. Впрочем, как она отметила, людям нужны результаты, а не новые фамилии.

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По словам Кравчук, 17 мая состоится заседание Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования, на которое пригласили министра здравоохранения Максима Степанова. Как заявила нардеп, она общалась с коллегами и не исключает, что они поддержат его отставку.

Однако Кравчук предположила, что впоследствии в парламенте могут проголосовать и за отставку Криклия и Петрашко.

На самом деле, я думаю, что будут голоса за отставку всех троих,

– предположила депутатка.

В то же время Кравчук заявила, что на эти должности не стоит назначать абсолютно новых людей, ведь должна быть определенная "тяглость власти".

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