Думаю, что голоса за отставку будут, – Кравчук о Криклие, Степанове и Петрашко
Верховная Рада соберется на минимум одно внеочередное пленарное заседание, на котором будут рассматривать кадровые вопросы. На нем могут проголосовать за увольнение сразу 3 министров – Максима Степанова, Владислава Криклия и Игоря Петрашко.
Источник:24 канал
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что решения о кадровых изменениях в Кабмине необходимы, чтобы усилить правительственную команду. Впрочем, как она отметила, людям нужны результаты, а не новые фамилии.
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По словам Кравчук, 17 мая состоится заседание Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования, на которое пригласили министра здравоохранения Максима Степанова. Как заявила нардеп, она общалась с коллегами и не исключает, что они поддержат его отставку.
Однако Кравчук предположила, что впоследствии в парламенте могут проголосовать и за отставку Криклия и Петрашко.
На самом деле, я думаю, что будут голоса за отставку всех троих,
– предположила депутатка.
В то же время Кравчук заявила, что на эти должности не стоит назначать абсолютно новых людей, ведь должна быть определенная "тяглость власти".
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Что этому предшествовало
- Отставку действующего главы Минздрава Максима Степанова начали обсуждать осенью 2020 года. Его обвиняют в коррупционных схемах и плохой борьбе с пандемией COVID-19.
- В Верховную Раду 14 мая поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке главы Минздрава.
- Также ряд нардепов заявили, что некоторые министры уйдут в отставку. Говорится о Владиславе Криклие и Игоре Петрашко.
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