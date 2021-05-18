В профильном комитете Верховной Рады не понимают, почему министр экономики Игорь Петрашко уходит в отставку. Претензий к чиновнику нет.

Поскольку заявление на увольнение Петрашко поступило в пятницу, заслушать его в понедельник не было возможности. Об этом заявил глава Комитета по вопросам экономического развития нардеп Дмитрий Наталуха.

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Когда сообщат о причинах отставки

По словам нардепа, причины увольнения станут, скорее всего, известны во вторник, то есть 18 мая. Кроме того, Наталуха отметил, что заявление министра об отставке, даже по собственному желанию, без предварительного отчета, недопустимо. Комитет должен знать, почему человек уходит.

Устал он, или он "травмировался" – мы хотим об этом знать. Могут быть разные ситуации,

– сказал глава комитета.

Политик добавил, что Украина экономически потеряла не так много за период пандемии коронавируса. Поэтому нельзя сказать, что Петрашко не справился как министр.

"Можно по-разному относиться, но сказать что этот министр не справился, я бы точно на себя такое не брал", – отметил нардеп.

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