Нет претензий, – в комитете Рады не понимают причин потенциальной отставки Петрашко
В профильном комитете Верховной Рады не понимают, почему министр экономики Игорь Петрашко уходит в отставку. Претензий к чиновнику нет.
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Поскольку заявление на увольнение Петрашко поступило в пятницу, заслушать его в понедельник не было возможности. Об этом заявил глава Комитета по вопросам экономического развития нардеп Дмитрий Наталуха.
Кстати Петрашко и Криклий проигнорировали заседание "Слуги народа", на котором обсуждали их отставку
Когда сообщат о причинах отставки
По словам нардепа, причины увольнения станут, скорее всего, известны во вторник, то есть 18 мая. Кроме того, Наталуха отметил, что заявление министра об отставке, даже по собственному желанию, без предварительного отчета, недопустимо. Комитет должен знать, почему человек уходит.
Устал он, или он "травмировался" – мы хотим об этом знать. Могут быть разные ситуации,
– сказал глава комитета.
Политик добавил, что Украина экономически потеряла не так много за период пандемии коронавируса. Поэтому нельзя сказать, что Петрашко не справился как министр.
"Можно по-разному относиться, но сказать что этот министр не справился, я бы точно на себя такое не брал", – отметил нардеп.
Кадровые изменения в Кабмине: что нужно знать
- В отставку могут уйти сразу 3 министра: глава Минэкономики Игорь Петрашко, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и глава Минздрава Максим Степанов.
- Петрашко и Криклий заявления об отставке написали. Степанов не хочет этого делать, хотя Верховная Рада Украины получила представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о его отставке.
- Кстати, "Слуга народа" поддержала кандидатов-преемников Криклия, Петрашко и Степанова – действующего главу налоговой Алексея Любченко и руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова, а также главного санитарного врача Виктора Ляшко.
- Чтобы решить кадровые вопросы, Верховная Рада на этой неделе планирует собраться вне очереди.
Поделиться новостью