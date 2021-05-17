Министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко не пришли на заседание фракции "Слуга народа". На нем обсуждали вопрос отставки этих чиновников.

В то же время на заседании присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом изданию рассказал народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык.

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Криклий и Петрашко не пришли на заседание "слуг"

Ни Криклий, ни Петрашко не были на фракции. Нам не сказали, по каким причинам они решили написать заявления (об отставке – 24 канал). На заседании был премьер-министр, который предложил нам кандидатуры Александра Кубракова и Алексея Любченко,

– отметил нардеп.

По его словам, первым парламентарии заслушали Кубракова, претендующего на пост министра инфраструктуры. Тистык уточнил, что действующий глава "Укравтодора" получил мощную поддержку со стороны фракции.

"Могу сказать, что я, как и многие мои коллеги, поддержали эту кандидатуру. На своем месте он показал себя как профессионал", – уточнил нардеп. Он заверил, что дополнительных вопросов к кандидату не было, кроме того, что он собирается делать на новой должности.

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