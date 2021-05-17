Міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко не прийшли на засідання фракції "Слуга народу". На ньому обговорювали питання відставки цих посадовців.

Водночас на засіданні був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це виданню розповів народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик.

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Криклій та Петрашко не прийшли на засідання "слуг"

Ні Криклій, ні Петрашко не були на фракції. Нам не сказали, з яких причин вони вирішили написати заяви (про відставку – 24 канал). На засіданні був прем'єр-міністр, який запропонував нам кандидатури Олександра Кубракова та Олексія Любченка,

– зазначив нардеп.

За його словами, першим парламентарі заслухали Кубракова, який претендує на пост міністра інфраструктури. Тістик уточнив, що чинний глава "Укравтодору" отримав потужну підтримку зі сторони фракції.

"Можу сказати, що я, як і багато моїх колег, підтримали цю кандидатуру. На своєму місці він показав себе як професіонал", – уточнив нардеп. Він запевнив, що додаткових питань до кандидата не було, крім того, що він збирається робити на новій посаді.

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