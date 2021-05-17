Перед відставкою Криклія та Петрашка уряд звільнив їхніх заступників
Уряд ухвалив рішення звільнити з посади заступника міністра інфраструктури Анатолія Клімашевського. Він пішов за власним бажанням. Також добровільно написала заяву на звільнення заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.
Джерело:Урядовий портал
Клімашевський обіймав посаду заступника глави Мінінфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. На цій роботі він працював з серпня 2020 року.
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І Клімашевський, і Панаіотіді звільнились самі
Щодо заступниці Ігоря Петрашка, то про своє звільнення вона повідомила у фейсбуці.
Я написала заяву про звільнення 29 квітня з проханням звільнити мене з 17 травня після закінчення відпустки. Кабмін щойно проголосував,
– написала Панаіотіді.
Вона працювала заступницею міністра з вересня 2019 року. До цього часу Панаіотіді обіймала посаду державної уповноваженої Антимонопольного комітету.
Уряд мають покинути одразу 3 міністри
Зазначимо, що інформація про відставку одразу трьох міністрів – глави Мінекономіки Ігоря Петрашка, очільника Мінінфраструктури Владислава Криклія та голови МОЗ Максима Степанова з'явилась наприкінці минулого тижня. При чому І Петрашко, і Криклій заяви про відставку вже написали. Щодо Степанова, то він цього робити не збирається. Задля вирішення кадрових питань Верховна Рада має цього тижня зібратись позачергово.
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