Правительство приняло решение уволить с должности заместителя министра инфраструктуры Анатолия Климашевского. Он ушел по собственному желанию. Также добровольно написала заявление на увольнение замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.

Климашевский занимал должность заместителя главы Мининфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. На этой работе он работал с августа 2020 года.

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И Климашевский, и Панаиотиди уволились сами

Что касается заместителя Игоря Петрашко, то о своем увольнении она сообщила в фейсбуке.

Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой уволить меня с 17 мая после окончания отпуска. Кабмин только что проголосовал,

– написала Панаиотиди.

Она работала заместителем министра с сентября 2019 года. До этого Панаиотиди занимала должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета.

Правительство должны покинуть сразу 3 министра

Отметим, что информация об отставке сразу трех министров – главы Минэкономики Игоря Петрашко, главы Мининфраструктуры Владислава Криклия и главы Минздрав Максима Степанова появилась в конце прошлой недели. При чем и Петрашко, и Криклий заявления об отставке уже написали. Что касается Степанова, то он этого делать не собирается. Для решения кадровых вопросов Верховная Рада должна на этой неделе собраться вне очереди.

Важно! Кандидатуры новых министров обсуждали на заседании фракции "Слуга народа" вечером 17 мая. Минэкономики может возглавить Алексей Любченко, Минздрав – Виктор Ляшко, а Министерство инфраструктуры – Александр Кубраков.