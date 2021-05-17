Перед отставкой Криклия и Петрашко правительство уволило их заместителей
Правительство приняло решение уволить с должности заместителя министра инфраструктуры Анатолия Климашевского. Он ушел по собственному желанию. Также добровольно написала заявление на увольнение замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.
Источник:Правительственный портал
Климашевский занимал должность заместителя главы Мининфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. На этой работе он работал с августа 2020 года.
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И Климашевский, и Панаиотиди уволились сами
Что касается заместителя Игоря Петрашко, то о своем увольнении она сообщила в фейсбуке.
Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой уволить меня с 17 мая после окончания отпуска. Кабмин только что проголосовал,
– написала Панаиотиди.
Она работала заместителем министра с сентября 2019 года. До этого Панаиотиди занимала должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета.
Правительство должны покинуть сразу 3 министра
Отметим, что информация об отставке сразу трех министров – главы Минэкономики Игоря Петрашко, главы Мининфраструктуры Владислава Криклия и главы Минздрав Максима Степанова появилась в конце прошлой недели. При чем и Петрашко, и Криклий заявления об отставке уже написали. Что касается Степанова, то он этого делать не собирается. Для решения кадровых вопросов Верховная Рада должна на этой неделе собраться вне очереди.
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