Про це Володимир Зеленський розповів 20 травня під час великої пресконференції з нагоди другої річниці свого президенства.

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Пан Криклій залишається у нашій діючій команді. До пана Криклія, в принципі, багато питань немає. У нас була зустріч і після звільнення, і скоро ви побачите його на новій посаді,

– сказав глава держави.

Петрашко теж у команді

Володимир Зеленський зазначив, що ексміністр економіки Ігор Петрашко також залишиться у команді та відповідатиме "за дуже важливу" реформу в Україні.

Він буде залишатися в Офісі Президента і буде координувати земельну реформу, і допомагатиме пану Лещенку (Роману Лещенку – 24 канал). Це земельна реформа, я вважаю, що він професіонал у цьому напрямку і дуже в цьому допоможе,

– додав президент.

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